بايدن يقول إن ترامب يمثل خطرا على الديمقراطية

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكل "خطرا" على الديمقراطية الأميركية، وذلك غداة إعلان بايدن البالغ من العمر 80 عاما ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.

وكان ترامب انتخب رئيسا للولايات المتحدة في عام 2016، وسعى إلى ولاية ثانية في 2020 لكنه خسر أمام بايدن في انتخابات اعتبر ترامب أنها شهدت تزويرا وتلاعبا، قبل أن يؤكد لاحقا أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، قال بايدن ردا على سؤال بشأن ترامب (76 عاما) "أعرفه جيدا وأعرف الخطر الذي يمثله على ديمقراطيتنا".

وأضاف بايدن أنه قد لا يكون الوحيد الذي يمكنه إلحاق الهزيمة بالرئيس السابق ترامب في انتخابات عام 2024، لكنه يعرفه جيدا ويعرف طريقة عمله.

بايدن متحمس

من جهة أخرى، شدد بايدن -وهو الأكبر الذي يتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة- على أن سنه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "في حالة جيدة ومتحمس" للفوز بولاية ثانية من 4 أعوام.

وكان بايدن وضع الثلاثاء حدا لأسابيع من الترقب بإعلان ترشحه لولاية جديدة، وقال في شريط فيديو نشر على موقع تويتر "أنا مرشح لولاية ثانية"، في إعلان قابله الحزب الجمهوري باتهام الرئيس الحالي "بالانفصال عن الواقع".

ودشن بايدن مسعاه لإعادة انتخابه متعهدا بحماية الحريات الأميركية من "المتطرفين" المرتبطين بالرئيس السابق، وكان لافتا أن إعلان ترشحه تضمن عرض مقطع فيديو لهجوم أنصار ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مقر الكونغرس.

وقال بايدن إنه كان سيواصل مسعاه لترشيح نفسه للمنصب عام 2024 حتى لو لم يرشح ترامب نفسه، مضيفا أنه ما زال يتعين عليه القيام بأمور أخرى لإتمام مهمته وإدارة الولايات المتحدة بحيث تكون "آمنة اقتصاديا وسياسيا لفترة طويلة".