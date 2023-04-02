مقتل مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني بعد هجوم إسرائيلي في سوريا

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد بأن مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا حيث يتنامى نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم الرئيس بشار الأسد بعد الثورة التي انطلقت في 2011.

وتقول إيران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق. وقتل عشرات من أعضاء الحرس الثوري بينهم ضباط كبار في سوريا خلال الحرب.

وقالت الوكالة "أصيب مقداد مقداني بجروح في الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد".

كما قتلت الضربة الجوية يوم الجمعة، وهي سادس هجوم لإسرائيل بسوريا في مارس/آذار، ميلاد حيدري، وهو مستشار عسكري آخر وضابط بالحرس الثوري.

وتعهد الحرس الثوري بالرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل يوم الجمعة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن قبل يومين -في بيان له- مقتل أحد مستشاريه العسكريين، ويدعى ميلاد حيدري، في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت ضواحي دمشق فجر يوم الجمعة، متوعدا بأن طهران "سترد دون شك على هذه الجريمة"، حسب البيان.

وأشار الحرس الثوري إلى أن الهجوم الإسرائيلي يمثل جريمة وانتهاكا متكررا لسيادة سوريا بوصفها دولة مستقلة وعضوة في الأمم المتحدة.

كما استنكر الحرس الثوري ما وصفه "بصمت المجتمع الدولي عن جرائم إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة للسيادة السورية".