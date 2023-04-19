"توقيفه ليس مناسبا".. أردوغان يعتزم التحدث مع الحكومة التونسية بشأن الغنوشي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -مساء أمس الثلاثاء- أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "تي آر تي" (TRT) التركية مع الرئيس أردوغان مساء أمس الثلاثاء.

وقال أردوغان إن "الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف، لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (توقيف الغنوشي) مناسبا" .

ومساء أول أمس الاثنين، أعلنت حركة النهضة أن فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة من "دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".