تقرير استخباري يكشف معضلة أوكرانيا في باخموت.. ومليار يورو من أوروبا لتعويض دعم كييف بالذخيرة

قال تقرير للاستخبارات البريطانية إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المناطق الغربية من مدينة باخموت شرقي البلاد، كاشفة عن مشاكل كبيرة تواجهها في الإمداد اضطرتها للانسحاب من بعض مناطق المدينة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها اليومي عن الوضع في أوكرانيا أن القوات الروسية ومقاتلي مجموعة فاغنر أعادوا تنشيط الهجوم على باخموت بعد تحسين التعاون بينهم.

وذكر مسؤولون في كييف أن روسيا واصلت شن هجمات بلا هوادة على مدينة باخموت، التي يعدها الكرملين محورا رئيسيا في تقدمه البطيء شرقي أوكرانيا بعد أكثر من عام على الحرب.

