الصين تعارض تدخل الناتو في شؤون آسيا وألمانيا تحذر من عواقب أي تصعيد في تايوان

أكدت الصين معارضة ما وصفته بتدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شؤون آسيا والمحيط الهادي، وأعلنت توجه وزير دفاعها إلى موسكو الأحد المقبل، في حين حذرت ألمانيا من عواقب أي تصعيد في تايوان، وشددت على رفض أوروبا أي تغيير أحادي في وضع الجزيرة.

فمن جهته، أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية العقيد تان كه فاي عن معارضة بلاده الشديدة لتدخل حلف الناتو في شؤون آسيا والمحيط الهادي، مشيرا إلى أن الحلف يستخدم ما يزعم أنها "تحديات" تفرضها الصين ذريعةً لإنشاء نسخة آسيوية من حلف شمال الأطلسي، وفق تعبيره.

وقال "نعارض بشدة تدخل الناتو في شؤون آسيا والمحيط الهادي من خلال ما يسمى "تحدي الصين" وإنشاء نسخة "آسيا والمحيط الهادي من الناتو".

وأضاف أن حلف الناتو تجاوز باستمرار مناطق ومجالات الدفاع التقليدية، ساعيا إلى تعزيز العلاقات الأمنية العسكرية مع دول آسيا والمحيط الهادي، وتعمد إثارة التناقضات والخلافات والدعوة إلى المواجهة بين المعسكرات، وخلق التوترات الإقليمية، وفرض تحديات وتهديدات حقيقية على المنطقة وعلى السلام والاستقرار العالميين.





من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من العاصمة الصينية بكين إن أي تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيشكل السيناريو الكارثي للعالم بأسره، لا سيما أن 50% من التجارة العالمية يمر عبره.

كما حذرت بيربوك -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الصيني تشين غانغ- الجانب الصيني من استخدام القوة العسكرية ضد تايوان. وقالت إن أي تغيير من جانب واحد لن يكون مقبولا لدى الأوروبيين.





حظر الطيران

على صعيد آخر، قالت الصين إنها أصدرت مذكرات ذات صلة بشأن خطر سقوط حطام بالقرب من تايوان مطلع الأسبوع عقب إطلاق قمر اصطناعي، لتنفي بذلك مزاعم تايبيه بأنه سيتم فرض منطقة حظر طيران في شمال الجزيرة، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين في إحاطة دورية بالعاصمة بكين اليوم الجمعة "ليس دقيقا أننا أعلنا منطقة حظر طيران"، واصفا إصدار المذكرات بشأن الأنشطة الفضائية بأنها "تصرف مسؤول لضمان سلامة الطيران".





وكانت السلطات التايوانية قالت في وقت سابق إن الصين تعتزم فرض منطقة حظر طيران تضم الكثير من مسارات خطوط الطيران الدولية، وذلك بداية من الساعة 09:30 صباحا وحتى 09:57 صباحا بالتوقيت المحلي بعد غد الأحد، من أجل "أنشطة فضائية".

وقال مسؤولون في تايوان إن أغلاق المجال الجوي كان مقررا مبدئيا لفترة تستمر 3 أيام، وهو ما كان سيتعارض مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي يعقد في الفترة من 16 إلى 18 أبريل/نيسان الجاري في كارويزاوا باليابان. ومن المرجح أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان سيضطر إلى التحليق في المنطقة من أجل الاجتماع، قادما من زيارة لفيتنام.