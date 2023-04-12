يزور تركيا غدا.. وزير خارجية مصر: خفض التوتر يصب في مصلحة المنطقة وشعوبها

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن خفض التوتر بين بلاده وتركيا يصب في مصلحة المنطقة، وذلك قبل يوم من توجهه لأنقرة حيث يجري مباحثات مع المسؤولين هناك حول ملفات إقليمية ودولية.

وفي مقابلة مع قناة يونانية، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن خفض التوتر في العلاقات التركية – المصرية يصب في مصلحة المنطقة وشعوبها.

وقال شكري "رأينا أن هناك رغبة من جانبنا ومن جانب تركيا لخفض التوتر، وهذا التوجه يصب في مصلحة المنطقة للحد من التوترات وضمان مزيد من الهدوء، مما سينعكس إيجابا على شعوب المنطقة".

وأوضح أنهم حددوا المجالات التي يجب مناقشتها على الصعيدين الثنائي والإقليمي، لكن شكري لفت إلى أن العلاقات التركية المصرية لن تقلل من العلاقات اليونانية المصرية بأي شكل من الأشكال.

ويعتزم وزير الخارجية المصري إجراء زيارة رسمية إلى تركيا غدا الخميس، تلبية لدعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وستشهد الزيارة إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وكان شكري زار تركيا يوم 27 فبراير/شباط الماضي والتقى جاويش أوغلو، في رسالة تضامن عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا. كما أرسلت مصر مساعدات إنسانية لمنكوبي الزلزال في تركيا.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، أجرى جاويش أوغلو زيارة رسمية إلى مصر، تلبية لدعوة شكري ليكون بذلك أول وزير خارجية تركي يزور القاهرة منذ 11 عاما.