رسالة خطية لأمير قطر من ملك الأردن ورئيسا وزراء البلدين يعقدان مباحثات ويدينان اعتداءات إسرائيل على الأقصى

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من الملك الأردني عبد الله الثاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين الدوحة وعمّان وأوجه دعمها وتعزيزها.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الاثنين في الدوحة بين أمير دولة قطر ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة. وقال بيان للديوان الأميري القطري إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين قطر والأردن، وسبل تعزيزها وتنميتها.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، عقد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الأردني في قصر الشيخ علي بن عبد الله في الدوحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار، ومناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الجانبان -خلال الجلسة- عن إدانتهما بشدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، وعبّرا عن قلقهما البالغ من أن تؤدّي هذه الاستفزازات إلى اتساع دائرة العنف في المنطقة.

وأكد الجانبان كذلك على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، كما شددا على الدور المهم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.