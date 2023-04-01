احتفاء جزائري بتعيين الباحثة ياسمين بلقايد مديرة لمعهد باستور الفرنسي

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين الباحثة ياسمين بلقايد مديرة عامة لمعهد باستور الفرنسي المتخصص في دراسة علم الأحياء والأمراض الفيروسية واللقاحات، لتصبح بذلك ثاني امرأة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء المعهد عام 1887.

وأعلن المعهد الفرنسي -في بيان- تعيين هذه الباحثة الجزائرية الأصل خلفا للبروفيسور ستيوارت كول، على أن تتولى منصبها اعتبارا من بداية العام المقبل، ولمدة 6 سنوات.

ويأتي قرار تعيين بلقايد رئيسا لمعهد باستور في أعقاب عملية اختيار مطولة بدأت في يونيو/حزيران 2021، بحسب المعهد.

How we feel about the news! 🎉 pic.twitter.com/wWSxBpuC3n — Belkaid Lab (@BelkaidLab) March 31, 2023

وقالت البروفيسور بلقايد "بصفتي الرئيسة التالية لمعهد باستور، فإنني أهدف إلى وضع المعهد كمنظمة بحث علمي رائدة بعلوم الحياة وتعزيز مكانته في المراقبة والوقاية والتعرف على مسببات الأمراض الناشئة على المستوى الدولي".

#فرنسا.. تعيين العالمة الجزائرية ياسمين بلقايد مديرة عامة لمعهد "باستور" الشهير للأبحاث pic.twitter.com/8LuHkh2Wkt — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 1, 2023

واعتبر جزائريون -عبر مواقع التواصل- تعيين بلقايد "مفخرة للجزائريين". وقال البروفيسور الجزائري والباحث في علم الفيزياء نور الدين مليكشي "ستقود ياسمين المؤسسات العلمية في العالم إلى مستويات أعلى".

ألف مبروك لياسمين بلقايد لتعيينها في منصب المدير العام الجديد لمعهد باستور. ستقود ياسمين بلقايد واحدة من أبرز المؤسسات العلمية في العالم إلى مستويات أعلى. أفضل حظ لياسمين بلقايد وأحسنت معهد باستور لصيدك الرائع. — Noureddine (@nmelikechi) April 1, 2023

وكتبت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة على موقع تويتر "تتولى الجزائرية ياسمين بلقايد رئاسة المعهد الذي قدم خدمة عظيمة للبشرية".

لأول مرةفي تاريخ معهد باستور الشهير @institutpasteur الذي أنقذ البشريةمن كثير من الأوبئة والأمراض منذإنشائه عام1888 تتولى الجزائرية ياسمين بلقايد @BelkaidLabرئاسة المعهدالذي قدم خدمة عظيمة للبشرية باكتشاف لقاحات وفك لغز أمراض الأيدز والملاريا والتيفوس وغيره على يد علماء عملوا فيه pic.twitter.com/wLk6FOuksc — خديجة بن قنة (@Benguennak) March 31, 2023

ووفقا لمواقع إخبارية جزائرية، فإن بلقايد مولودة عام 1968 بالجزائر العاصمة، وحاصلة على درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، كما نشرت أكثر من 220 مقالا علميا حول العدوى والمناعة والجراثيم والتغذية، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة.