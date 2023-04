احتفاء جزائري بتعيين الباحثة ياسمين بلقايد مديرة لمعهد باستور الفرنسي

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين الباحثة ياسمين بلقايد مديرة عامة لمعهد باستور الفرنسي المتخصص في دراسة علم الأحياء والأمراض الفيروسية واللقاحات، لتصبح بذلك ثاني امرأة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء المعهد عام 1887.

وأعلن المعهد الفرنسي -في بيان- تعيين هذه الباحثة الجزائرية الأصل خلفا للبروفيسور ستيوارت كول، على أن تتولى منصبها اعتبارا من بداية العام المقبل، ولمدة 6 سنوات.

ويأتي قرار تعيين بلقايد رئيسا لمعهد باستور في أعقاب عملية اختيار مطولة بدأت في يونيو/حزيران 2021، بحسب المعهد.

How we feel about the news! 🎉 pic.twitter.com/wWSxBpuC3n

— Belkaid Lab (@BelkaidLab) March 31, 2023