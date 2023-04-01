أخبار|الجزائر

احتفاء جزائري بتعيين الباحثة ياسمين بلقايد مديرة لمعهد باستور الفرنسي

قرار تعيين بلقايد رئيسا للمعهد يأتي في أعقاب عملية اختيار مطولة (معهد باستور الفرنسي)
1/4/2023

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين الباحثة ياسمين بلقايد مديرة عامة لمعهد باستور الفرنسي المتخصص في دراسة علم الأحياء والأمراض الفيروسية واللقاحات، لتصبح بذلك ثاني امرأة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء المعهد عام 1887.

وأعلن المعهد الفرنسي -في بيان- تعيين هذه الباحثة الجزائرية الأصل خلفا للبروفيسور ستيوارت كول، على أن تتولى منصبها اعتبارا من بداية العام المقبل، ولمدة 6 سنوات.

ويأتي قرار تعيين بلقايد رئيسا لمعهد باستور في أعقاب عملية اختيار مطولة بدأت في يونيو/حزيران 2021، بحسب المعهد.

وقالت البروفيسور بلقايد "بصفتي الرئيسة التالية لمعهد باستور، فإنني أهدف إلى وضع المعهد كمنظمة بحث علمي رائدة بعلوم الحياة وتعزيز مكانته في المراقبة والوقاية والتعرف على مسببات الأمراض الناشئة على المستوى الدولي".

واعتبر جزائريون -عبر مواقع التواصل- تعيين بلقايد "مفخرة للجزائريين". وقال البروفيسور الجزائري والباحث في علم الفيزياء نور الدين مليكشي "ستقود ياسمين المؤسسات العلمية في العالم إلى مستويات أعلى".

وكتبت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة على موقع تويتر "تتولى الجزائرية ياسمين بلقايد رئاسة المعهد الذي قدم خدمة عظيمة للبشرية".

ووفقا لمواقع إخبارية جزائرية، فإن بلقايد مولودة عام 1968 بالجزائر العاصمة، وحاصلة على درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، كما نشرت أكثر من 220 مقالا علميا حول العدوى والمناعة والجراثيم والتغذية، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند