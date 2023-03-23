البرلمان البريطاني يحظر "تيك توك" على كل الأجهزة المرتبطة به

حذا البرلمان البريطاني اليوم الخميس حذو الحكومة في حظر تطبيق "تيك توك"، ما يحرم المشرّعين من الوصول إلى تطبيق الفيديو الصيني عبر شبكة الإنترنت الخاصة بالبرلمان.

ويتزامن هذا الإعلان مع مثول "شو زي تشو" الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" أمام الكونغرس الأميركي للاشتباه في علاقتها بالحكومة في بكين.

وقال شو "يأتي السواد الأعظم من مستخدمينا إلى منصتنا من أجل المحتوى المسلي، لكن ثمة أشخاص ينشرون بعض المعلومات الخطيرة ونحتاج إلى التعامل مع ذلك بجدية شديدة".

وقال مجلسا العموم واللوردات إن التطبيق "سيحظر على كل الأجهزة المرتبطة بالبرلمان والشبكة البرلمانية الأوسع نطاقا.. الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى البرلمان".

وسيبقى بإمكان المشرعين استخدام "تيك توك" على هواتفهم الخاصة، لكن ليس عند الاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بالبرلمان.

حظر حكومي

وكانت المملكة المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي حظرا أمنيا لـ"تيك توك" عن الأجهزة الحكومية، تماشيا مع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال وزير أمان الطاقة والانبعاث الصفري غرانت شابس الذي يتابعه أكثر من 14 ألف مستخدم على تيك توك، إنه سيمتثل للحظر على هاتفه الحكومي، لكنه سيستمر في استخدام التطبيق على أجهزته الخاصة.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأسكتلندية المحلية أنها ستحظر التطبيق أيضا على أجهزتها الرسمية.

وتقول "بايت دانس" (ByteDance)، الشركة المالكة للتطبيق، والحكومة الصينية إن الحظر الغربي مدفوع باعتبارات سياسية.

وقالت تيك توك إنها أنفقت على مساع صارمة لتأمين البيانات تحت اسم "مشروع تكساس" الذي يعمل فيه في الوقت الراهن قرابة 1500 موظف بدوام كامل، وتعاقدت مع شركة "أوراكل" (Oracle) لتخزين بيانات مستخدمي التطبيق الأميركيين.

كما قال القائمون على التطبيق أيضا إنهم يستخدمون تصفية صارمة للمحتوى الذي قد يضر الأطفال.