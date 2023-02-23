صحيفة: الاستخبارات الأميركية تكتشف خطة لتصفية رئيس تشاد بمشاركة فاغنر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) إن الولايات المتحدة توصلت إلى معلومات تفيد بأن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية تتعاون مع مجموعات تشادية مسلحة لتنفيذ خطة للتخلص من رئيس تشاد الانتقالي محمد إدريس ديبي والاستيلاء على السلطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأفارقة وأوروبيين أن واشنطن أطلعت السلطات في تشاد على تقارير استخبارية تفيد بأن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين يتعاون مع مسلحين تشاديين لزعزعة السلطة الانتقالية في البلاد وربما لقتل الرئيس التشادي.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن تشاد تعد حليفا رئيسيا للغرب في مكافحة الإرهاب.





وقال مسؤول أميركي رفيع للصحيفة إن بريغوجين عرض على المسلحين التشاديين دعما ماديا وعملياتيا لتنفيذ الخطة التي قد تتضمن تصفية الرئيس الانتقالي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أفريقي رفيع أن تشاد أحيطت علما بهذه التقارير عن تهديد يمس حكومتها ورئيسها ومسؤولين كبارا آخرين، مؤكدا أنها تتعامل مع الأمر بجدية بالغة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت تعكف فيه الولايات المتحدة على إستراتيجية لطرد فاغنر من أفريقيا بعدما صار للمجموعة الروسية وجود ونفوذ في بلدان عدة في الفترة الأخيرة.