بعد تهديدات بن غفير.. غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للمقاومة في غزة والفصائل ترد

قال مراسل الجزيرة إن طائرات إسرائيلية قصفت فجر اليوم الخميس عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة، بالمقابل ردت فصائل المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات على موقعين للمقاومة الفلسطينية الأول جنوب مدينة غزة والثاني وسط القطاع، مما أحدث أضرار مادية جسمية، دون وقوع إصابات.

وجاء القصف بعد ساعات من مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مساء أمس الأربعاء بعقد اجتماع أمني عاجل بعد إعلان جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن وفدا من قادتها سيبدأ زيارة للعاصمة المصرية القاهرة مطلع الأسبوع القادم.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن فصائل المقاومة تصدت للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمضادات الأرضية.

من جانبها، قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "وسائط الدفاع الجوي التابعة لها قامت بالتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض جو وبالمضادات الأرضية".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة على تويتر إن طائراته المقاتلة هاجمت الليلة موقعًا لإنتاج وتخزين المواد الخام الكيميائية التي يستخدمها نظام إنتاج صواريخ حماس، وموقعًا لإنتاج الأسلحة، وكلاهما يقع وسط قطاع غزة.

In response to the rocket launch from Gaza into Israel earlier today, IDF fighter jets struck a production site for raw chemical material production, along with a weapon manufacturing site belonging to the Hamas Terrorist Organization. 1/2 pic.twitter.com/dAYxB8UlkH

— Israel Defense Forces (@IDF) February 2, 2023