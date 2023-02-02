بعد تهديدات بن غفير.. غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للمقاومة في غزة والفصائل ترد

قال مراسل الجزيرة إن طائرات إسرائيلية قصفت فجر اليوم الخميس عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة، بالمقابل ردت فصائل المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات على موقعين للمقاومة الفلسطينية الأول جنوب مدينة غزة والثاني وسط القطاع، مما أحدث أضرار مادية جسمية، دون وقوع إصابات.

وجاء القصف بعد ساعات من مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مساء أمس الأربعاء بعقد اجتماع أمني عاجل بعد إعلان جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن وفدا من قادتها سيبدأ زيارة للعاصمة المصرية القاهرة مطلع الأسبوع القادم.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن فصائل المقاومة تصدت للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمضادات الأرضية.

من جانبها، قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "وسائط الدفاع الجوي التابعة لها قامت بالتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض جو وبالمضادات الأرضية".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة على تويتر إن طائراته المقاتلة هاجمت الليلة موقعًا لإنتاج وتخزين المواد الخام الكيميائية التي يستخدمها نظام إنتاج صواريخ حماس، وموقعًا لإنتاج الأسلحة، وكلاهما يقع وسط قطاع غزة.

In response to the rocket launch from Gaza into Israel earlier today, IDF fighter jets struck a production site for raw chemical material production, along with a weapon manufacturing site belonging to the Hamas Terrorist Organization. 1/2 pic.twitter.com/dAYxB8UlkH — Israel Defense Forces (@IDF) February 2, 2023

في حين سمعت أصوات انفجارات في سماء غلاف غزة ناتجة عن تصدي القبة الحديدية لصواريخ أطلقتها المقاومة بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت عدة مرات في مستوطنات غلاف غزة وخاصة بئيري وسديروت وكفار عزة.

محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ أطلقت من غزة pic.twitter.com/h6cayXqX3O — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) February 2, 2023

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن -في بيان- عن تفعيل الصفارات، كما أوضح في وقت لاحق أن القبة الحديدية "تصدت بنجاح لصاروخ واحد" أُطلق من قطاع غزة.

اجتماع إسرائيلي

وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في بيان "أدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الوزراء المصغّر (الحكومة الأمنية) الليلة لبحث سبل الردّ على إطلاق صاروخ من غزة".

وشنّ الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي غارات على مواقع عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة، بعد إطلاق صواريخ على مستوطنات محاذية للقطاع.

ولم يسفر إطلاق الصواريخ والغارات الجوية عن إصابات في صفوف أي من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وجاء ذلك في أعقاب أعنف عملية إسرائيلية منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة الخميس الماضي، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة.

وإثر العملية الإسرائيلية الدامية، قتل 7 مستوطنين الجمعة الماضي في إطلاق نار نفّذه فلسطيني في حيّ استيطاني في القدس المحتلة. كما أصاب فلسطيني السبت السابق إسرائيليين اثنين بالرصاص في حي سلوان في القدس الشرقية، قبل إصابته واعتقاله.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني الماضي 35 فلسطينيا بينهم 8 أطفال، في حين استشهد 224 فلسطينيا في الضفة الغربية وغزة، بينهم 61 طفلا، في العام الماضي 2022.

زيارة للقاهرة

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن وفدا من قادة الحركة يترأسه الأمين العام زياد النخالة سيبدأ زيارة للعاصمة المصرية القاهرة مطلع الأسبوع القادم.

وأوضح في تصريح للأناضول أن الحركة تلقت قبل نحو أسبوعين دعوة من القاهرة لزيارتها.

وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل السجون الإسرائيلية حيث يقبع آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وسبق أن توسطت القاهرة في إنهاء جولات من التصعيد ووقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

لكن شهاب قال إن الزيارة غير مرتبطة بشكل أساسي بالتطورات الأمنية الجارية في الساحة الفلسطينية.

وأوضح أن الوفد سيلتقي عددا من المسؤولين المصريين، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات، وسيناقش قضايا مختلفة مع الأشقاء المصريين وسيبحث التطورات الجارية معهم.

وحتى الساعة لم تصدر إفادة من السلطات المصرية بشأن زيارة وفد الجهاد الإسلامي.