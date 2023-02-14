رفض أميركي أوروبي لقرار إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

انتقد كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قرار إسرائيل تشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، واعتبرا أنه يسهم في تفاقم التوتر وتقويض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- إن الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الخطوة، مؤكدا على أن من شأن الإجراءات "الأحادية الجانب أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات".

وأعرب البيان عن قلق واشنطن من قرار إسرائيل إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية، وتقارير عن سعيها لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية.

وتابع "على غرار الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل (إقامة) دولتين بالتفاوض".

وأضاف الوزير "كل ما من شأنه أن يحيدنا عن رؤية دولتين لشعبين يضرّ على المدى الطويل بأمن إسرائيل وهويتها باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية، وبرؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

ويأتي موقف بلينكن غداة اتخاذ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قرارا بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية، كما تعتزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.

رفض أوروبي

بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي -الاثنين- عن رفضه قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكدا في بيان أن الاستيطان "غير شرعي".

وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبي يرفض هذا القرار (شرعنة البؤر)، ويكرر موقفه بأن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام 1967 غير تلك التي يتفق عليها الطرفان".

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة، وعبّر عن بالغ قلقه إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد.

والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر بالضفة الغربية لا يعترف بها القانون الدولي، وسط أكثر من 2.8 مليون فلسطيني.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن السفارة الأميركية في إسرائيل قد طلبت من نتنياهو توضيحات بشأن شرعنة البؤر استيطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية كانت قد أبلغت حكومة نتنياهو رفضها إضفاء أي شرعية على هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية.