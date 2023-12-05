منظمات دولية: الوضع بغزة حالك ومستشفياتها ساحات حرب

حذّرت منظمة الصحة العالمية -الثلاثاء- من أنّ الوضع في غزة "يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية"، في حين قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن مستشفيات غزة أصبحت ساحات حرب وميادين معارك.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن في حديث عبر الفيديو من رفح لصحفيين في جنيف، إن عدد الأشخاص الذين يغادرون وسط وجنوب قطاع غزة "يتزايد بشكل ملحوظ".

وأضاف بيبركورن "الوضع يزداد سوءا كل ساعة. ويتكثّف القصف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية". وأضاف "الكثير من الناس يائسون وفي حالة صدمة دائمة".

وتابع "نحن قريبون من وضع هو الأحلك في تاريخ البشرية".

وأشار إلى أن "القصف والخسائر غير المبررة في الأرواح يجب أن يتوقفا الآن، ونحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار".

ووسّع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمّته، بعد قرابة شهرين من بدء الحرب، بعدما شنّ منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول هجومًا بريًا في شمال القطاع المحاصر.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة -الثلاثاء- مقتل 16248 شخصا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

"أشعر وكأنني لا أملك أي وسيلة لوصف الفظائع التي تصيب الأطفال هنا"، يقول جيمس إلدر، المتحدث باسم اليونيسف يحتاج الأطفال في #غزة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار. pic.twitter.com/3n2eo2wVQL — منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) December 4, 2023

حرب على الأطفال

من جهته قال المتحدث باسم اليونيسيف، جيمس إلدر إن "هذه الحرب على الأطفال استؤنفت بشراسة، على نطاق يفوق كل ما سبق أن شهدناه في الجنوب، وبمستوى كل ما شهدناه في الشمال".

وأضاف إلدر، اليوم الثلاثاء، في تصريحات نشرت اليوم أنّ مستشفيات غزة أصبحت ساحات حرب وميادين معارك، وأكد أنّ هناك ظروفا صعبة جدا في تقديم المساعدات داخل غزة والوضع الآن قاتم وقاتل.

وأوضح، أن "كثافة القصف تعيق تقديم المساعدات الإنسانية داخل غزة، وهناك انعدام للمياه النظيفة والغذاء".

وأضاف "الناس في غزة تحتاج المياه والطعام والدواء بشكل ضروري وعاجل"، كما أنّ الأطفال بغزة يأتون للمستشفيات بعظام مكسورة والشظايا تخترق أجسادهم ودون طعام".