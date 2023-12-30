الأصوات تعلو مجددا في دول أوروبية تنديدا بالحرب على غزة

تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات -اليوم السبت- في عدد من الدول الأوروبية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تجاوزت الشهرين.

الدانمارك

تظاهر المئات في مدن عديدة بالدانمارك وحملوا أعلام فلسطين ولافتات تضامنية مع قطاع غزة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.

فرنسا

احتشد الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس مطالبين بوقف عاجل لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

📽- الآلاف يتظاهرون في باريس بفرنسا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة pic.twitter.com/jlVwsjnaRB — عربي بوست (@arabic_post) December 30, 2023

ألمانيا

خرج المؤيدون لفلسطين وجاليات عربية في العاصمة الألمانية برلين وعدة مدن أخرى يطالبون في مسيرات حاشدة بوقف الحرب على غزة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة المرتكبة بحق أهلها.

من العاصمة الألمانية #برلين.. مؤيدون لفلسطين وجاليات عربية يطالبون في مسيرة حاشدة بوقف الحرب على غزة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق أهلها pic.twitter.com/ds9ICSbdff — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 30, 2023

السويد

نظم عدد من الناشطين في مدينة مالمو السويدية وقفة تضامنية مع قطاع غزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي.

وقفة في مدينة مالمو السويدية رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة pic.twitter.com/WZXyxzX4Lf — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 30, 2023

هولندا

ارتفعت أصوات المؤيدين لفلسطين في مدينة آيندهوفن الهولندية، حيث تظاهروا في الشوارع للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

أصوات المؤيدين لفلسطين تعلو في مدينة آيندهوفن الهولندية للمطالبة بوقف الحرب على غزة pic.twitter.com/xZYMw2xgTi — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 30, 2023

النمسا

خرج الآلاف في فيينا مطالبين بوقف الحرب في قطاع غزة ومقاطعة الشركات والمنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

إسبانيا

تظاهر الآلاف في مسيرة حاشدة بإسبانيا رفضا للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

مظاهرات في إسبانيا ضد الإبادة الجماعية في غزة#غزة_تُباد pic.twitter.com/lVrdwbLx67 — Khaled Kraizim (@khaledkraizim) December 30, 2023

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 21 ألف شهيد، و55 ألفا و915 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.