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الأصوات تعلو مجددا في دول أوروبية تنديدا بالحرب على غزة

مظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس دعماً لغزة
مظاهرات حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس دعما لغزة (الجزيرة)
30/12/2023

تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات -اليوم السبت- في عدد من الدول الأوروبية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تجاوزت الشهرين.

الدانمارك

تظاهر المئات في مدن عديدة بالدانمارك وحملوا أعلام فلسطين ولافتات تضامنية مع قطاع غزة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.

فرنسا

احتشد الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس مطالبين بوقف عاجل لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

ألمانيا

خرج المؤيدون لفلسطين وجاليات عربية في العاصمة الألمانية برلين وعدة مدن أخرى يطالبون في مسيرات حاشدة بوقف الحرب على غزة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة المرتكبة بحق أهلها.

السويد

نظم عدد من الناشطين في مدينة مالمو السويدية وقفة تضامنية مع قطاع غزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي.

هولندا

ارتفعت أصوات المؤيدين لفلسطين في مدينة آيندهوفن الهولندية، حيث تظاهروا في الشوارع للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

 

النمسا

خرج الآلاف في فيينا مطالبين بوقف الحرب في قطاع غزة ومقاطعة الشركات والمنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

مظاهرات في فيينا دعماً لغزة
مظاهرات في فيينا دعما لغزة (الجزيرة)

إسبانيا

تظاهر الآلاف في مسيرة حاشدة بإسبانيا رفضا للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 21 ألف شهيد، و55 ألفا و915 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر : الجزيرة + وكالات