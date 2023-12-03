قطر تطالب بتحقيق دولي فوري في جرائم الاحتلال بغزة

طالبت دولة قطر اليوم الأحد بتحقيق دولي فوري وشامل ومحايد في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إدانة بلاده الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن قطر بذلت جهودا كبيرة في الوساطة لوقف هذه الحرب الانتقامية، وستواصل جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.