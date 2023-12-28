قوات الاحتلال تقتحم مدنا بالضفة وإصابة جندي إسرائيلي في رام الله

أفاد مراسل الجزيرة بإصابة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المندلعة في شارع الحسبة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفي الوقت ذاته اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وطولكرم ونابلس ومدنا وبلدات قرب الخليل.

وأظهرت كاميرا الجزيرة قيام جنود الاحتلال بتقديم الإسعافات الأولية لجندي إسرائيلي وهو على الأرض ثم نقله محمولا إلى إحدى المركبات المدرعة.

وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى وسط مدينة رام الله، كما أصيب 5 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال أصحاب محال للصرافة في رام الله وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة، وحاصرت دواري المنارة والساعة وشارع شيرين أبو عاقلة ومحيط مكتب الجزيرة في رام الله.

فيديو يظهر نقل جنود الاحتلال أحد عناصرهم بعد في إصابته في الاشتباكات الدائرة في مدينة رام الله مع شبان فلسطينيين pic.twitter.com/2D2chTTZqv — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 28, 2023

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب عملية اقتحام جنود وآليات عسكرية إسرائيلية محافظة رام الله والبيرة ومداهمة أحياء عدة، منها حيا الطيرة والبالوع.

وتمركزت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله في شارع الحسبة ودوار المنارة، حيث يقوم الشبان بإلقاء الحجارة نحو جنود وآليات الاحتلال، والذين يطلقون قنابل الصوت والرصاص باتجاه الشبان الفلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

في الأثناء، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وسط دوي انفجارات.

كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال توغلها مدعومة بالآليات العسكرية بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكر مراسل الجزيرة أن 9 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في حلحول.

واقتحم جنود الاحتلال أيضا مدينة يطا جنوبي الخليل بالتزامن مع اقتحام مدينة دورا وتفتيش عدد من منازلها، وتأتي هذه التطورات بعد هدم قوات الاحتلال منزلا مأهولا في منطقة الجوايا شرق مدينة يطا.

وحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 311 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.

وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد نحو 21 ألفا -معظمهم من النساء والأطفال- إلى جانب أكثر من 54 ألف جريح.