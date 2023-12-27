في ظل عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، وانشغال العالم بمتابعته، لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى قد تكون مهمة لفئات من القراء، ولذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لهم.

فيما يلي أبرز أخبار العالم اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، بعيدا عن الحرب على غزة:

الجفاف يفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي في اليمن

قال وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، توفيق الشرجبي، إن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على إنتاج الغذاء في اليمن، مما فاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي وسط استمرار الصراع في هذا البلد المصنف أحد أفقر الدول العربية.

وذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن اليمن يُعد من بين أكثر بلدان العالم فقرا في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55% من السكان، أي نحو 18 مليون نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة.

القبض على 3 عناصر من حركة الشباب بوسط الصومال

أعلنت قوة صومالية القبض على 3 عناصر من "مليشيا" حركة الشباب في عملية أمنية بمنطقة "عدعدى" بولاية شبيلي الوسطى بوسط الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأربعاء عن قائد القوة علمي عبد الله علي قوله إنه تم تسليم المعتقلين للسلطات الحكومية، مؤكدا أن "المعتقلين اعترفوا بانضمامهم إلى صفوف الخوارج بعد تلقيهم تدريبا عسكريا".

قتيل بهجوم روسي على أوكرانيا بعشرات المسيرات

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن شخصا قتل في أحدث هجوم روسي بعشرات المسيرات خلال الليلة الماضية.

وأضافت في بيان، أن روسيا أطلقت 46 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" على البلاد، موضحة بأن الهجوم تم من شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار القريبة من الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 32 من المسيرات، في حين استهدفت المسيرات الأخرى مناطق على خط الجبهة بما فيها خيرسون.

مدافع روسية على حدودها مع فنلندا والنرويج

قال سيرجي تشيميزوف رئيس شركة روستيخ الحكومية الروسية للدفاع في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إن روسيا ستنشر قريبا أحدث مدافع هاوتزر في منطقتها العسكرية الشمالية المتاخمة لفنلندا والنرويج.

وأضاف تشيميزوف للوكالة الروسية للإعلام في مقابلة أن اختبار وحدات المدفعية ذاتية الدفع الجديدة من طراز (كووليشن-إس.في) انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل.

الصين تهدد بمزيد من العقوبات التجارية على تايوان

هددت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء بفرض مزيد من العقوبات التجارية على تايوان إذا واصل الحزب الحاكم هناك "بعناد" دعم الاستقلال وذلك في تصعيد جديد لحرب كلامية مع اقتراب إجراء انتخابات في الجزيرة الشهر المقبل.

وتجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في تايوان في 13 يناير/كانون الثاني في وقت تسعى فيه الصين إلى إجبار الجزيرة على قبول سيادتها عليها إذ تعتبرها جزءا من أراضيها.

وفاة 9 أشخاص في عواصف أستراليا

قالت السلطات في أستراليا اليوم الأربعاء إن 9 أشخاص لقوا حتفهم بعد عواصف رعدية شديدة ضربت شرق البلاد خلال عطلة عيد الميلاد، بينما انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.

واجتاحت العواصف ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند يومي 25 و26 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة. واقتلعت الرياح الشديدة الأشجار في بعض المناطق الأكثر تأثرا.

الضباب يعوق حركة الطيران والقطارات في الهند

أثر الضباب الكثيف في شمال الهند اليوم الأربعاء على حركة أكثر من 110 طائرات في مطار دلهي، حيث انخفضت الرؤية إلى 25 مترا، مما عرقل حركة الطيران.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن مكتب الأرصاد أصدر تحذيرا بشأن "وجود ضباب كثيف للغاية" في شمال العاصمة نيودلهي، مع استمرار الطقس البارد. كما أعلنت شركة نورثرن للسكك الحديدية عن تأخر وصول نحو 25 قطارا إلى دلهي.