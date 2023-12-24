الحوثيون يعلنون تفاصيل مواجهة مع بارجة أميركية ويهددون بإشعال البحر الأحمر

قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن محمد عبد السلام اليوم الأحد إن بارجة أميركية أطلقت صواريخ على طائرة استطلاع تابعة لهم في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر قرب سفينة غابونية.

وأوضح عبد السلام في بيان أنه "فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي عرض البحر الأحمر قامت بارجة أميركية بإطلاق النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة، حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر".

وأشار عبد السلام إلى أن السفينة تابعة لجمهورية الغابون، وكانت قادمة من أحد الموانئ الروسية.

وحذر عبد السلام من أن "البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أميركا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة، وعلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي".

وذكر المتحدث باسم الحوثيين أن تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن "عسكرة البحر الأحمر من قبل أميركا وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق سوى توفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الإسرائيلي".

في وقت تواصل فيه جماعة الحوثي تهديداتها باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل.. 180 سفينة حاويات تغير مسارها لتجنب الهجمات في البحر الأحمر pic.twitter.com/XaOzgzgVLa — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) December 23, 2023

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية -في بيان- أن صاروخين مضادين للسفن أطلقا باتجاه خطوط الشحن الدولية في البحر الأحمر من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، من دون ذكر إصابات أو أضرار.

وأعلنت الولايات المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من دول عدة باسم "حارس الازدهار" بهدف ردع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وتهديدهم للتجارة البحرية، وفقا لما تقوله واشنطن.

وتعليقا على تشكيل هذا التحالف، توعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي -في كلمة متلفزة الأربعاء الماضي- باستهداف البوارج الأميركية ردا على أي تصعيد بالبحر الأحمر.

ويستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب، نصرة للفلسطينيين في غزة. ودفع ذلك قرابة 180 سفينة إلى تجنب الإبحار عبر البحر الأحمر.