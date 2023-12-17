نت بلوكس: انقطاع جديد للإنترنت في غزة هو الأطول منذ بدء الحرب

قال مرصد "نت بلوكس" أمس السبت إن الإنترنت مقطوع عن قطاع غزة منذ أكثر من 48 ساعة، وهي المرة الخامسة التي يقطع فيها الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات منذ بدء الحرب على القطاع المحاصر، بحسب تأكيد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأضاف المرصد المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت حول العالم -في تغريدة عبر موقع إكس- إن الانقطاع الجديد يعد الأطول منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابع أن من شأن انقطاع الإنترنت أن يحد إلى حد كبير من الاطلاع على ما يجري في غزة التي تتعرض منذ 72 يوما للقصف على مدار الساعة، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 19 ألف فلسطيني وإصابة 51 ألفا.

⚠ Confirmed: Live network data show a new collapse in connectivity in the #Gaza Strip; the incident will be experienced as the sixth near-total telecommunications blackout since the start of the conflict, as providers struggle to maintain service amidst ongoing fighting 📉 pic.twitter.com/SY5aYenDVo — NetBlocks (@netblocks) December 14, 2023

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية أعلنت الخميس عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأول أمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد للمرة الخامسة قطع شبكات الاتصالات والإنترنت -بشكل كامل- منذ بدء الحرب على القطاع.

وأضاف المكتب الحكومي أن قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين، حيث لا يمكن الوصول إلى الشهداء والمصابين، وهو ما يزيد عدد الضحايا.

كما وصف هذا الإجراء من جانب الاحتلال بأنه جريمة متكاملة، الغاية منها تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بقطع الاتصالات عن غزة من أجل التغطية على المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.