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نت بلوكس: انقطاع جديد للإنترنت في غزة هو الأطول منذ بدء الحرب

انقطاع الإنترنت مجددا عن غزة يأتي في ظل قصف إسرائيلي على مدار الساعة (الفرنسية)
17/12/2023

قال مرصد "نت بلوكس" أمس السبت إن الإنترنت مقطوع عن قطاع غزة منذ أكثر من 48 ساعة، وهي المرة الخامسة التي يقطع فيها الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات منذ بدء الحرب على القطاع المحاصر، بحسب تأكيد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأضاف المرصد المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت حول العالم -في تغريدة عبر موقع إكس- إن الانقطاع الجديد يعد الأطول منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابع أن من شأن انقطاع الإنترنت أن يحد إلى حد كبير من الاطلاع على ما يجري في غزة التي تتعرض منذ 72 يوما للقصف على مدار الساعة، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 19 ألف فلسطيني وإصابة 51 ألفا.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية أعلنت الخميس عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأول أمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد للمرة الخامسة قطع شبكات الاتصالات والإنترنت -بشكل كامل- منذ بدء الحرب على القطاع.

وأضاف المكتب الحكومي أن قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين، حيث لا يمكن الوصول إلى الشهداء والمصابين، وهو ما يزيد عدد الضحايا.

كما وصف هذا الإجراء من جانب الاحتلال بأنه جريمة متكاملة، الغاية منها تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بقطع الاتصالات عن غزة من أجل التغطية على المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة