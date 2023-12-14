إيران تحذر أميركا من مغبة تشكيل قوة دولية بالبحر الأحمر

حذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني الولايات المتحدة من أنها ستواجه مشاكل استثنائية إذا أرادت تشكيل قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر عقب استهداف الحوثيين في اليمن سفنا وناقلات نفط ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف أشتياني -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) الإيرانية- أنه لا يمكن لأحد التحرك في منطقة اليد العليا فيها لإيران.

ولم يحدد الوزير الإيراني الخطوات التي يمكن أن تتخذها طهران للرد على تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قال الأسبوع الماضي إن بلاده تجري محادثات مع دول أخرى بشأن تشكيل قوة عمل بحرية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.

وقالت واشنطن إن سفنها الحربية في المنطقة تحركت لنجدة سفن تعرضت لهجمات بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن قواتها أسقطت طائرات مسيرة وصواريخ حوثية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت تقارير في الصحافة الإسرائيلية أن تل أبيب وواشنطن تدرسان تشكيل قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر، ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن الإسرائيلية.

وبحسب هذه التقارير، فإن إسرائيل توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل القوة البحرية، مشيرة إلى أن الطلب الإسرائيلي جاء إثر هجوم الحوثيين على 3 سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل ومدمرة أميركية.

وتعهد الحوثيون بمنع مرور واستهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، مؤكدين أنهم سيستمرون في عملياتهم طالما استمرت الحرب الإسرائيلية على غزة، وأنهم مستعدون لأي ضربات عسكرية محتملة ضدهم.