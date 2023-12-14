تقرير استخباراتي أميركي: نصف القذائف الإسرائيلية على غزة قنابل غبية

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر أن تقييما للاستخبارات الأميركية وجد أن قرابة نصف قذائف جو-أرض التي قصف بها الجيش الإسرائيلي غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هي من القذائف غير الموجهة المعروفة بـ"القنابل الغبية".

وقصف الجيش الإسرائيلي غزة بـ29 ألف قذيفة جو-أرض، حوالي 40 إلى 45% منها قنابل غبية، وفقا لما نقلته الشبكة عن 3 مصادر اطلعت على التقييم الذي أعده مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن القذائف غير الموجهة أقل دقة من غيرها وتشكل خطرا أكبر على المدنيين، ولا سيما في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة.

وأضافت أن وتيرة استخدام إسرائيل هذه القنابل الغبية ربما ساهمت في إيقاع هذا العدد الهائل من القتلى المدنيين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي -حين طلبت منه الشبكة التعليق على هذا التقرير- إن الجيش لا يتحدث عن نوع القذائف التي يستخدمها.

من جهة أخرى، نقلت الشبكة الأميركية عن خبراء قولهم إنه إذا كانت إسرائيل تستخدم القذائف غير الموجهة بالمعدل الذي تقدره الولايات المتحدة فإن هذا يقوض مزاعم إسرائيل بأنها تحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 9 أسابيع حربا مدمرة على غزة خلفت حتى مساء اليوم الخميس 18 ألفا و787 شهيدا، و50 ألفا و897 جريحا وفقا لوزارة الصحة في القطاع.