أمير قطر يبحث مع الرئيس الإندونيسي الوضع في الأراضي الفلسطينية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بحثا خلاله الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وقال الديوان الأميري القطري إنه تم خلال المكالمة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتواصل قطر جهودها للتوصل إلى هدنة جديدة مثل تلك التي أعلنت الشهر الماضي وتم خلالها التوقف مدة أسبوع عن القتال وتبادل عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

لكن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حذر من أن القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة "يضيق فرص" التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف رئيس الوزراء القطري، في تصريحات خلال منتدى الدوحة السنوي الذي اختتم الاثنين، "تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية جماعية لوقف القتل والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دائم".

يأتي ذلك في وقت دخل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ68، مخلفا حتى الآن 18 ألفا و412 شهيدا، وأكثر من 50 ألف جريح، وفق وزارة الصحة في غزة.