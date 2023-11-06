أكثر من 20 قتيلا إثر سقوط قذائف في سوق شعبي بالخرطوم

قالت منظمة "محامو الطوارئ" الحقوقية السودانية إن 20 مدنيا قتلوا وجرح آخرون مساء الأحد إثر سقوط قذائف على سوق في أم درمان خلال اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضافت المنظمة -عبر حسابها على فيسبوك- أن القذائف سقطت على سوق زقلونا خلال ما وصفته بتبادل للقصف العشوائي بالمنطقة، ووصفت ما جرى بالمجزرة، مشيرة إلى أن الضحايا نقلوا إلى مستشفيي "شندي" و"النو".

وحمّلت "محامو الطوارئ" مسؤولية سقوط هؤلاء الضحايا المدنيين إلى طرفي الصراع بسب إصراهم على مواصلة الاشتباكات داخل المناطق السكنية، وجددت دعوتها لهما بوقف ما سمتها الحرب العبثية.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن 15 مدنيا آخر قتلوا السبت إثر تعرض منازلهم للقصف في الخرطوم.

القيادة العامة للقوات المسلحة

موجز الموقف اليوم

إفادة العميد ركن نبيل عبد الله

الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣م pic.twitter.com/LGGcSL1GX0 — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) November 5, 2023

سلاح المدرعات

ميدانيا أيضا، قال الجيش السوداني عبر حسابه على منصة "إكس" إنه صد الأحد هجوما جديدا لقوات الدعم السريع على معسكر سلاح المدرعات في منطقة حي الشجرة جنوبي الخرطوم، وكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ولا تزال المواجهات مستمرة في عدد من مناطق الخرطوم الكبرى وكذلك في دارفور وأجزاء من كردفان، وفي الأيام القليلة الماضية سيطرت قوات الدعم السريع على مقرين للجيش السوداني في مدينتي الجنينة ونيالا غرب وجنوب دارفور.

ووفق منظمة "بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه" (أكليد) غير الحكومية، تسبب القتال المستمر في السودان منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي في مقتل أكثر 10 آلاف شخص. وقد أحصت الأمم المتحدة أكثر من 6 ملايين نازح داخل وخارج البلاد.