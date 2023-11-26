مطار دمشق خارج الخدمة مجددا بعد استهداف إسرائيلي

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن مطار دمشق الدولي تعرض لغارة إسرائيلية -اليوم الأحد- مما أدى إلى خروجه عن الخدمة بعد عودته إليها قبل نحو 30 ساعة فقط، وسط استمرار الاستهداف الإسرائيلي لمواقع سورية يقول إنها ترتبط بإيران.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله إن القصف استهدف المطار الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق، ولم يذكر ما هي بالضبط.

وذكر المصدر أن الدفاع الجوي تصدى للصواريخ القادمة من الجولان المحتل، ودمر معظمها، حسب قوله.

وأدى خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة وإصابته بأضرار مادية إلى تحويل الطائرات القادمة عن مسارها إلى مطاري حلب واللاذقية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الضربات الإسرائيلية استهدفت أيضا منظومات دفاع جوية في مطار المزة العسكري.

وتوقفت جميع الرحلات من وإلى المطار الأكبر والرئيسي في البلاد منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جراء ضربات إسرائيلية طالت مدرجاته الرئيسية، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما أخرجت ضربات إسرائيلية متزامنة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مطار حلب الدولي من الخدمة، مما دفع وزارة النقل السورية إلى تحويل الرحلات كافة إلى مطار اللاذقية، الأصغر والأقل تجهيزا.

ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 بعد قمع النظام السوري المظاهرات التي طالبت برحيله، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في دمشق، طالت أهدافا للجيش السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران، بينها حزب الله اللبناني.