مدير مستشفى العودة للجزيرة: سنوقف خدماتنا إذا لم تصلنا أدوية ووقود

قال أحمد مهنا مدير مستشفى العودة في جباليا شمالي قطاع غزة للجزيرة إن المستشفى مهدد بالتوقف عن العمل غدا السبت إذا لم تدخل الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود إلى مستشفيات شمال قطاع غزة.

وأضاف مهنا أريد أن أشارك العالم أجمع عبر كاميرا الجزيرة حجم الدمار الذي لحق بمرفق طبي جراء تعرضه لقصف غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع "قصفت طائرات الاحتلال قسم الجراحات التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود مما أدى لتدميره بالكامل واستشهاد 3 أطباء وإصابة 2 من التمريض بإصابات خطيرة، كما تسبب القصف في تدمير قسم المبيت وإلحاق أضرار بالغة في أجزاء أخرى من المستشفى".

وشدد مهنا على أن المستشفى استمر رغم القصف الإسرائيلي في تقديم خدماته للجرحى وحالات الولادة في شمال غزة طوال فترة الحرب، ولكنه قد يضطر لوقف خدماته بالكامل نتيجة نفاد مخزونات الوقود والأدوية والأكسجين والطعام.