طهران: عرقلة واشنطن وقف إطلاق النار بغزة تؤدي لردود فعل

اعتبرت طهران أن عرقلة واشنطن وقف إطلاق النار في غزة تؤدي إلى ردود فعل من قوات المقاومة بالمنطقة، معتبرة أن قوات المقاومة في المنطقة تمثل دولها وشعوبها، وقراراتها مبنية على مصالحها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي أن "رد فعل فصائل المقاومة لن ينتهي إلا بالوقف الفوري لعمليات القتل ورفع الحصار عن غزة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن كنعاني القول إن "دعم الحكومة الأميركية الشامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان يواجه ردود فعل كبيرة في المنطقة، خاصة معارضة أميركا أي قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار، وهذه المعارضة الأميركية من بين الإجراءات التي جعلت الوضع في غزة مؤلما، مما دفع قوى المقاومة في المنطقة إلى الرد".

وبحسب تصريحات للخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، فإن على الدول الإسلامية التي لها علاقات مع إسرائيل أن تقطع هذه العلاقات.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 45 يوما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 ألفا، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء.