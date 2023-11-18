صحة غزة: مستشفى الشفاء معزول عن العالم ودون طعام أو شراب منذ 8 أيام

وصف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة الوضع في مستشفى الشفاء بالكارثي، وقال في مقابلة مع الجزيرة إن الطواقم الطبية والمرضى والنازحين محاصرون في المجمع الطبي الذي أصبح معزولا تماما عن العالم الخارجي بسبب انقطاع الاتصالات ولم تدخله أي إمدادات طعام ولا ماء منذ 8 أيام.

وأشار القدرة إلى أن المرضى في مجمع الشفاء يتضورون جوعا وألما والنازحون لا يجدون كسرة خبز، كما أن القمامة المتراكمة تشكل مهددا جديدا للمحاصرين في مجمع الشفاء البالغ عددهم ما بين 7 و10 آلاف شخص. وأوضح المتحدث باسم صحة غزة أن الطعام الذي سمح بإدخاله يكفي فقط 400 شخص.

وأكد القدرة وفاة 51 من المرضى بينهم 4 من الأطفال الخدج خلال هذه الفترة، محذرا من أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه فإن عدد الشهداء سيتضاعف.

وختم القدرة تصريحاته بالقول إن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية لمجمع الشفاء وآبار المياه وشبكة الأكسجين، مؤكدا أن 1500 كادر طبي ومئات المرضى و7 آلاف نازح يواجهون الموت في مجمع الشفاء. مطالبا مجددا بممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية والغذاء والوقود.

وقد اقتحم جيش الاحتلال مستشفى الشفاء فجر يوم الأربعاء الماضي بعد قصفه وحصاره لعدة أيام.

ومنذ 42 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.