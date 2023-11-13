أمير قطر يؤكد باتصال مع بايدن ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن ضرورة وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة وحقن الدماء وحماية المدنيين وفتح معبر رفح بشكل دائم.

وقال الديوان الأميري إن الرئيس بايدن أعرب عن شكره وتقديره للجهود الدبلوماسية لدولة قطر بشأن الأوضاع في غزة.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن عبر عن شكره وتقديره لقطر وللشيخ تميم شخصيا للجهود السابقة في تأمين إطلاق سراح محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ناقش مع أمير قطر الحاجة إلى حماية المدنيين وجهود زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال إن بايدن وأمير قطر اتفقا على "مواصلة جهود تعزيز رؤية لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا واستقرارا".

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر وزير الخارجية يوم السبت لمناقشة الجهود الرامية لإجلاء المصابين بجروح خطيرة من غزة.

وأضاف المتحدث أن بلينكن ورئيس الوزراء القطري بحثا أيضا زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

ولليوم الـ38 يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألفا وإصابة عشرات الآلاف فضلا عن دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.