ماكرون يحض إسرائيل على وقف قتل المدنيين في غزة

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إسرائيل على وقف" القصف الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة.

ففي مقابلة مع "بي بي سي"، قال ماكرون "نحن نشاطر (إسرائيل) وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب لكن في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون، هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل" و"لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن ما سماه برد الفعل يجب أن يكون وفقا للقواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي.

وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، أكد ماكرون أنه "ليس قاضيا"، مبديا قلقه من أن يؤدي "القصف المكثف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة.

وجاءت هذه التصريحات بعد "مؤتمر إنساني" نظم الخميس في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي، دعا خلاله إلى العمل على وقف إطلاق النار في غزة، كما شدد على أنه "لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا" للتحرك نحو "وقف لإطلاق النار يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين".

واستشهد أكثر من 11 ألف شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.