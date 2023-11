اعتقال طلاب قاطعوا جلسة للكونغرس احتجاجا على دعم إسرائيل

ألقت قوات الأمن في أميركا يوم الأربعاء القبض على 10 أشخاص، معظمهم من طلاب الجامعات، بعد أن قاطعوا جلسة استماع في الكونغرس احتجاجا على دعم واشنطن إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وللمطالبة بحماية الطلاب المؤيدين للفلسطينيين عندما يتحدثون في الحرم الجامعي عن الحرب بين إسرائيل وغزة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المتحدثة باسم شرطة الكابيتول بريانا بورش قولها إن "9 من المتظاهرين ألقي القبض عليهم بتهمة الاحتجاج بشكل غير قانوني داخل مبنى مكاتب الكونغرس".

وعلى وجه التحديد، تم القبض عليهم بموجب قانون العاصمة الذي يحظر الازدحام أو العرقلة أو الإزعاج. وقالت بورش إن شرطة الكابيتول ألقت القبض على المتظاهر العاشر بزعم اعتدائه على ضابط شرطة، حسب الصحيفة.

وقالت أوليفيا دينوتشي، وهي من منظمي الاحتجاج، إن "المجموعة الكبرى المكونة من أكثر من 20 متظاهرًا جاءت من جامعة هوارد وجامعة جورج واشنطن وجامعة جورج ماسون وكلية ماريفيل وجامعة نيويورك والجامعة الأميركية وجامعة غالوديت، لاستهداف جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب حول حرية التعبير في حرم الجامعات".

وقاطع عدد من الطلاب جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي احتجاجا على دعم الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل في العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي خلّف حتى الآن آلاف القتلى والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وخلال جلسة الاستماع في الكونغرس، التي تضمنت مناقشات حول معاداة السامية، وقف متظاهرون بشكل فردي واحدا تلو الآخر، وهتفوا "وقف إطلاق النار الآن!" و"غزة حرة!" و"توقفوا عن إسكات الطلاب الفلسطينيين!".

وقالت حفيظة خاليك الطالبة بجامعة نيويورك وأحد منظمي الاحتجاج، إن "تقاعس جامعاتنا يسهم في تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ويخلق مناخًا عدائيا في الحرم الجامعي يضر الطلاب بشكل كبير".

وقالت المجموعة المحتجة في بيان صحفي إن هناك "قمعًا غير مسبوق للطلاب الذين يدينون الهجمات الإسرائيلية في غزة".

وفي سياق متصل، شارك عدد من أعضاء الكونغرس، يوم الخميس، في وقفة طالبوا خلالها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والوصول إلى السلام.

We stand united in our call for a #CeasefireNOW to protect innocent Israeli and Palestinian lives. We CANNOT stand idly by. We must choose to honor our shared humanity! We must choose a #CeasefireNOW !

وأظهر الفيديو الذي نشر من قبل عدد من أعضاء الكونغرس وقوفهم حاملين لافتة كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن".

وعلقت عضو الكونغرس كوري بوش قائلة "إلى أولئك الذين يناضلون من أجل السلام، اعلموا أن أعضاء الكونغرس هؤلاء يدعمونكم، سنواصل الدفع من أجل السلام، ورفض الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، وحث زملائنا على الانضمام إلى جهودنا من أجل تحقيق السلام".

To those fighting for peace, know that these members of Congress have your back.

We’ll continue pushing for peace, rejecting Islamophobia and antisemitism, and urging our colleagues to join our push for a #CeasefireNow pic.twitter.com/4arFEeXCCl

— Congresswoman Cori Bush (@RepCori) November 9, 2023