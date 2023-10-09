شاهد.. الاحتلال يستهدف مساجد غزة ويخلف دمارا واسعا

بث صحفيون ومصورون مشاهد توثق حجم الدمار الواسع الذي خلفته غارات الاحتلال الإسرائيلي على المساجد في قطاع غزة، وذلك مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثالث.

وتظهر المشاهد الدمار الذي حل بالمسجد الغربي ومسجد أحمد ياسين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد المساجد التي دمرتها إسرائيل منذ بدء غاراتها على قطاع غزة إلى 4.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم -في بيان- إن "الاحتلال يصعد من عدوانه وحربه على شعبنا بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة على كافة المحافظات".

وأضاف أن "جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد".

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وتتواصل الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة، وذلك مع دخول اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية إلى 1000 قتيل.