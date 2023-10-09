أبو عبيدة: لن نتفاوض بشأن الأسرى تحت النار وما زلنا نتحكم بسير المعركة

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة لن تتفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين تحت القصف.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة بالفيديو بثتها قناة الأقصى التابعة لحماس مساء اليوم الاثنين إن قضية الأسرى ملف إستراتيجي له مساره المعروف وله أثمان معروفة، وعلى إسرائيل أن تكون مستعدة لـ"دفع الثمن" مقابل إطلاق سراح الأسرى.

وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام ما زالت تتحكم بسير المعركة "العدو عجز عن مواجهة مقاتلينا في الميدان على مدى أكثر من 60 ساعة حتى الآن رغم امتلاكه كل أدوات التكنولوجيا العسكرية والأمنية التي وصل إليها العالم وأمدته بها قوى الظلم والطغيان ورغم إنفاقه المليارات على جنوده تدريبا وتحصينا وتأمينا".

وأكد أن المعارك بين مقاتلي القسام والقوات الإسرائيلية ما زالت مستمرة في مواقع عديدة على الأرض.

وأضاف "ما زلنا نستبدل قوات في مواقع القتال، ونرسل تعزيزات بالأسلحة والمعدات والأفراد ونأخذ الأسرى، ويخوض مجاهدونا اشتباكات متواصلة بعد أن أسقطوا فرقة غزة في جيش الاحتلال بالكامل في اليوم الأول، واحتلوا مواقع عسكرية محصنة وأجهزوا على من فيها".

وأكد أبو عبيدة أن التهديد بحرب برية أمر مثير للسخرية، وأنهم جاهزون لمعركة طويلة ومستعدون لكل الاحتمالات.

خطاب ناري للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في اليوم الثالث من معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ZiBWu0b52N — رضوان الأخرس (@rdooan) October 9, 2023

تهديد بإعدام رهائن مقابل قصف المدنيين

وفي وقت سابق، هددت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين بإعدام رهينة مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد لمنازل المدنيين دون سابق إنذار.

وقال أبو عبيدة في خطاب بثته قناة الجزيرة "إن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة، ونحمّل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار، والكرة في ملعبه".

وأضاف "إننا نؤمن بالأخلاق الدينية والعسكرية والإنسانية وبتعليمات ديننا الحنيف في الحفاظ على حياة الرهائن والأسرى، إلا أن الإجرام الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا وهدم بيوت المدنيين على رؤوسهم والقتل الجماعي للأطفال والشيوخ على منازلهم ولأن العدو لا يفهم لغة الأخلاق والإنسانية فسنخاطبه باللغة التي يعرفها جيدا".

وأطلقت حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح أول أمس السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.