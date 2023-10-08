أبو عبيدة: اقتدنا مجموعة جديدة إلى غزة والاحتلال قتل عددا من أسراه

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتلي القسام تمكنوا من اقتياد مجموعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين الأحد والعبور بهم إلى قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة، في تسجيل صوتي، أن جيش الاحتلال قتل عددا من الإسرائيليين بعدما أسرهم مقاتلو القسام.

وشدد المتحدث باسم كتائب القسام على أن عناصر القسام لا يزالون يخوضون اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي في زكيم ويفتح ومفلسيم وصوفا، كما تمكنوا من الوصول إلى منطقة مفكعيم جنوب عسقلان، وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف الاحتلال.

وأشار أبو عبيدة إلى أن عددا من مقاتلي القسام تمكنوا من الانسحاب من قاعدة أوريم العسكرية -التي تضم وحدة الاستخبارات رقم 8200- بعد انتهاء مهمتهم فيها، وإجهازهم على عدد كبير من قوات الاحتلال.

وفجر أمس السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط مدنيين وتدمير منازل.