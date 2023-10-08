الإعلام العبري: إسرائيل لا تفهم "حماس" و"طوفان الأقصى" أشبه بهجمات سبتمبر

فتح الإعلام الإسرائيلي نقاشا موسعا حول عملية "طوفان الأقصى"، واستضاف مسؤولين سابقين وخبراء أمنيين وإعلاميين، أجمعوا على أن إسرائيل أخفقت في توقع الحدث والتصدي لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذين نجحوا في التسلسل إلى غلاف قطاع غزة.

وفي تعليقه على "طوفان الأقصى"، قال رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، الجنرال احتياط غيورا أيلاند، "إن ما حدث هو انهيار لأجهزة إسرائيلية، الجهاز المعلوماتي الذي لم يتوقع الحدث، والجهاز العملياتي الذي يتوجب عليه الدفاع عن غلاف غزة"، بالإضافة إلى أن إدارة الحدث لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب.

ودعا إلى معاقبة قطاع غزة وفق مقتضيات الحرب قائلا، "إن الأمر الوحيد الذي يتوجب على إسرائيل فعله، هو التصرف وفق ما تقتضيه حالة الحرب، وأن تشن دولة إسرائيل الحرب على دولة غزة، وتعمل على عزل قطاع غزة عن مصادر الطاقة؛ كالوقود والكهرباء والماء والغذاء".

أما البروفيسور عوزي رابي، وهو رئيس مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب، فقال،

"سمعنا في السنوات الأخيرة لتقديرات مختلفة من مصادر عدة، تفيد بأن حماس غير معنية بالتصعيد، وهذا الأمر غير صحيح"، وأضاف، "يجب أن نفهم أن إسرائيل لا تفهم ما حماس، وما جرى يثبت ذلك".

وأقر محلل الشؤون الفلسطينية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، آفي يسخاروف، بالإنجاز الذي حققته حركة حماس، وقال في تعليقه للإعلام الإسرائيلي، "أعتقد أن هذا الإنجاز غير مسبوق لحركة حماس، وربما الإنجاز العسكري الأكثر أهمية منذ نشأتها"، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ربما يتعدى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على نيويورك، لكنه قال، "إن إسرائيل ستوجه في أعقابه ضربة مؤلمة جدا ضد حماس. تجعلها تندم على العملية التي نفّذتها، بمسعى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى".

وركز جنرال احتياط أمير أفيفي، على حركة حماس التي رأى أنها أصبحت "معضلة إستراتيجية كبيرة"، ليس على مستوى الحدث (عملية طوفان الأقصى) فقط، التي عدّها حربا ليس لها مثيل منذ حرب أكتوبر"، وقال، إن هذه العملية تلقي بظلالها على جميع المنطقة، مضيفا أن "كل الشرق الأوسط ينتظر هل ستنتهي هذه الحرب بينما حماس لا تزال واقفة على رجليها أو لا"؟ وقال، "إن هذا هو المهم وليس عدد القتلى الذي سيكون هناك (غزة)، ولا عدد الأبنية التي ستُهدم، وعدد الصواريخ التي ستتصدى لها هناك".

وأضاف، "هناك سؤال واحد فقط اليوم، وهو الذي سيلي هذه الحرب: هل ستبقى حماس واقفة على رجليها أو لا"؟

ومن وجهة نظر رئيس وحدة البحث في المخابرات العسكرية سابقا، جنرال احتياط عاموس جلعاد، فإنه انتقد ضعف حكومة بنيامين نتنياهو، وقال، "ليس من المعقول أن تبقى حكومة ضعيفة وتضعف الجيش.. يجب إقامة حكومة طوارئ .. وإذا أردنا أن نجري علاجا جذريا لحماس، فيجب أن نحصل على تأييد إستراتيجي".

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام، التابعة لحركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى مقتل 700 إسرائيلي.