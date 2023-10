120 قتيلا و1000 جريح بزلزال في أفغانستان

قالت هيئة الإغاثة في حالات الكوارث في أفغانستان إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اليوم السبت غرب أفغانستان، بقوة 6,3 درجات، ارتفعت إلى نحو 120 قتيلا و1000 جريح.

وقال موسى أشاري، رئيس إدارة الكوارث في ولاية هيرات، لوكالة الصحافة الفرنسية، "حتى الآن أحصينا أكثر من 1000 جريح، من النساء والأطفال والمسنين، وقضى 120 شخصا على الأقل".

وكانت الأمم المتحدة قدمت حصيلة أولية قاربت نحو 320 قتيلا، لكنها قالت في وقت لاحق، إن التحقق من هذا الرقم ما زال جاريا.

وحسب تقرير من معهد الجيوفيزياء الأميركي، حددت ذروة النشاط الزلزالي على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات، ثم توسعت الذروة بسرعة عند 4 نقاط بقوة 5.5 و4 و7 و6.3 و5.9 على التوالي.

ويقطن في هيرات نحو 1.9 مليون ساكن حسب معطيات البنك العالمي، وقد أكد صحفي لوكالة الصحافة الفرنسية أن سكان المدينة شعروا عندما ارتجفت الأرض في حدود الساعة 11:00 صباحا (06:30 بتوقيت غرينتش).

New images from Zindajan district of Herat province as death tolls rise to 1,000 casualties so far. No signs of aid work seen seen in images. 😢 pic.twitter.com/jOrKQ2e67t

— Majeed Qarar (@MajeedQarar) October 7, 2023