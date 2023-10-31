الأميركيون المسلمون لبايدن: لا تصويت لك بدون وقف إطلاق النار في غزة

يقول الأميركيون المسلمون وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيعملون على حشد ملايين الناخبين المسلمين، وتشجيعهم على وقف التبرعات والامتناع عن التصويت لصالح الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2024 ما لم يتخذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودعا المجلس الوطني الديمقراطي الإسلامي بايدن إلى استخدام نفوذه لدى إسرائيل للتوسط في وقف إطلاق النار بحلول الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء.

ويضم المجلس زعماء للحزب الديمقراطي من ولايات من المرجح أن تحسم نتيجة الانتخابات مثل ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا.

إنذار لوقف إطلاق النار 2023

وفي رسالة مفتوحة بعنوان "إنذار لوقف إطلاق النار 2023" تعهد الزعماء المسلمون بتعبئة الناخبين المسلمين "لمنع التأييد أو الدعم أو التصويت لأي مرشح يؤيد الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وكتب المجلس في الرسالة "لعب دعم إدارتكم غير المشروط، بما يشمل التمويل والتسليح، دورا مهما في مواصلة العنف الذي يسقط ضحايا من المدنيين، كما أدى إلى تآكل ثقة الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيكم من قبل".

ويعد النائب الأميركي السابق كيث إليسون، وهو المحامي العام لولاية مينيسوتا وأول عضو مسلم يُنتخب بالكونغرس، والنائب أندريه كارسون عن ولاية إنديانا، الرئيسين المشاركين المؤسسين للمجلس الإسلامي.





تنامي الغضب لدى مسلمي أميركا

والرسالة هي أحدث مؤشر على تنامي الغضب والإحباط لدى الجاليات العربية والأميركيين المسلمين من فشل بايدن في التنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي جاءت بعد هجوم لمقاتلي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز 239 رهينة.

وقالت السلطات الطبية في غزة -اليوم الثلاثاء- إن 8525 شخصا بينهم 3542 طفلا، استشهدوا في الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر أمس أنه لن يوافق على أي وقف للهجمات على غزة. وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن "حماس هي الوحيدة التي ستستفيد من ذلك الآن".

وقد نشرت رشيدة طليب النائبة عن ولاية مينيسوتا، وهي من أصل فلسطيني، أمس مقطع فيديو مدته 90 ثانية على منصة "إكس" تندد فيه بدعم بايدن لـ "حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين" وقالت "لا تعتمد على أصواتنا عام 2024".

وقال باسم القرا المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في وادي سكرامنتو إن أصوات المسلمين قد تكون حاسمة لبايدن في سعيه لإعادة انتخابه العام المقبل، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى أصوات ميشيغان الانتخابية، وعددها 16، في فوزه بالانتخابات عام 2020 بفارق بسيط بلغ 2.6% فقط.

وأصدر الأميركيون المسلمون في مينيسوتا، التي يعتزم بايدن زيارتها غدا، إنذارا مماثلا الأسبوع الماضي يتعلق بوقف إطلاق النار مع تحديد ظهر اليوم موعدا نهائيا لذلك.

وقالوا إنهم يعتزمون تنظيم احتجاج وقت زيارة الرئيس للولاية، في حين لم تعلق حملة بايدن الانتخابية على الأمر بعد.





بايدن يخطب ود الزعماء المسلمين

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس عقد اجتماعا الخميس الماضي مع عدد من الزعماء المسلمين، وأضاف أن مسؤولي الإدارة يواصلون الاجتماع مع أعضاء المجتمعات العربية والمسلمة في ظل القلق بشأن تعامل الرئيس مع الأزمة.

ورغم أنه وصف نفسه بأنه رئيس صهيوني، عين بايدن عددا من الأميركيين العرب والمسلمين في مناصب سياسية أكثر من أي رئيس أميركي آخر، كما عين أول قاضيين اتحاديين مسلمين.

وقال جيلاني حسين المدير التنفيذي لمجلس "كير" في مينيسوتا إن الزعماء الأميركيين المسلمين في ولايات أخرى تعتبر حاسمة لبايدن في انتخابات عام 2024 سيقدمون مطالب مماثلة.

وأضاف "نتوقع أن تفعل ويسكونسن وأوهايو وولايات أخرى الشيء نفسه هذا الأسبوع".

وذكر حسين أن لا خيار أمامه سوى التصويت ضد بايدن عام 2024 ما لم يدعُ إلى وقف القتال. وأوضح أنه يتحدث عن نفسه، وليس نيابة عن "كير".

وقال أيضا إن حوالي 70% من الأميركيين المسلمين دعموا بايدن عام 2020.

ولم يرد قادة الأميركيين المسلمين في ميشيغان وأوهايو وويسكونسن على طلبات للتعليق.

وقال أحمد تيكيلي أوغلو المدير التنفيذي لمجلس "كير" في فيلادلفيا إن الأميركيين المسلمين بالولاية يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار، لكنه ليس على علم بخطط لتحديد موعد نهائي لذلك.