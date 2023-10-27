شاهد.. قوات الاحتلال تجرف شارع شيرين أبو عاقلة ونصبها التذكاري بجنين

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير النصب التذكاري لمراسلة الجزيرة الراحلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي قتلها جنود إسرائيليون في مايو/أيار 2022.

وأفادت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بأن قوات الاحتلال جرفت "شارع شيرين أبو عاقلة" ونصبها التذكاري خلال توغلها فجر اليوم الجمعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أنه لم يتم تجريف أي شارع آخر خلال عملية الاقتحام، وقالت إن التخريب متعمد خاصة أنه لم يكن مسرحا للمواجهات والاشتباكات.

ولفتت إلى أنه تم تحطيم النصب التذكاري للمرة الثانية خلال 4 أشهر بعدما دشن يوم 11 مايو/أيار 2023، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهادها، والذي أقيم في مكان مقتلها.

وقبل يومين رحبت شبكة الجزيرة الإعلامية بالنتائج التي خلص إليها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن استشهاد أبو عاقلة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان تحقيق العدالة لها ومحاسبة قتلتها.

وأقرت الهيئة التابعة للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية استخدمت "القوة المميتة دون مبرر" في استهدافها لشيرين أبو عاقلة. وسلطت الضوء على الحاجة الملحة لمحاسبة قتلة أبو عاقلة والمتورطين في استهدافها.