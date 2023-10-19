السيسي وعبد الله الثاني يدعوان لوقف الحرب بغزة ويحذران من كارثة إقليمية

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني -اليوم الخميس، خلال لقائهما بالقاهرة- إلى وقف الحرب في غزة، وحذرا من اتساع دائرة الصراع لتشمل المنطقة برمتها.

وفي بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع، دعا السيسي وعبد الله الثاني إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية، وأكدا رفضهما سياسة العقاب الجماعي لقطاع غزة والتهجير القسري لسكانه إلى مصر أو الأردن.

كما طالب عبد الله الثاني والسيسي بحماية المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وحذرا من أن "عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها" وجددا التنديد بقصف المستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، ووصفا استهداف هذه المنشأة الطبية بالتصعيد الخطير.

وعقد الاجتماع بين السيسي وعبد الله الثاني قبل يومين من قمة دولية دعت إليها مصر بعد غد السبت في إطار تحرك يرمي لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، التي خلفت حتى الآن نحو 3800 شهيد وأكثر من 12 ألف مصاب.

من جانبه، قال الديوان الملكي الأردني إن الملك عاد إلى البلاد في ختام زيارة قصيرة لمصر، مشيرا إلى أنه والرئيس المصري دعيا إلى وقف للحرب على غزة وأكدا رفضهما أي محاولات تهجير قسري لفلسطينيين إلى البلدين.

أولوية قصوى

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس المصري قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا.

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي استعرض -خلال اللقاء مع كوريلا- جهود القاهرة لخفض التصعيد، مؤكدا أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع باتجاه احتواء الموقف المتأزم "ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة".

وأضافت أن النقاش شمل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الرئيس شدد على أهمية إيصال المساعدات إلى القطاع كونه "أولوية قصوى".

وكانت القاهرة أعلنت فجر اليوم أن الرئيس ونظيره الأميركي جو بايدن اتفقا -خلال اتصال هاتفي- على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام.

وكان بايدن أعلن أن أولى المساعدات الإنسانية ستدخل عبر معبر رفح بحلول يوم غد الجمعة على الأرجح.

في تطور آخر، قال مصدر بالخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان بحث اليوم مع نظيره المصري سامح شكري الحرب على غزة.