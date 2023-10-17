قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل وتحذير لبناني من اشتعال الجبهة

جدد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قصف أهداف في جنوب لبنان، في حين أفاد مصدر أمني لبناني بوقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال، عقب استهداف قوات حزب الله اللبناني آلية في بلدة المطلة، بينما حذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، من أن الهجمات الإسرائيلية تصب "الزيت على النار"، وتهدد بإشعال الجبهة في جنوب لبنان.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يقصف بشكل مكثف أهدافا عديدة في جنوب لبنان، بعد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه بلدة المطلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس بلدية المطلة طلب ممن بقي من السكان مغادرة البلدة فورا، كما أعلن الجيش الإسرائيلي المطلة منطقة عسكرية مغلقة.

وأفادت مراسلة الجزيرة -نقلا عن مصدر أمني- بوقوع إصابات مؤكدة بصفوف القوات الإسرائيلية، بعد استهداف قوات حزب الله آلية في المطلة، كما أوضح مراسل الجزيرة أن الجيش إسرائيلي قصف محيط بلدة كفر كلا في القطاع الشرقي لجنوب لبنان، كما أعلن مقتل 4 مسلحين في محاولة تسلل عند الحدود مع لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد الماضي، سقوط "قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار من لبنان"، وردّ بفرض حظر وإغلاق في البلدات القريبة من الحدود، في حين قال حزب الله، إنه قصف دبابة ميركافا إسرائيلية وأن طاقمها سقطوا بين قتيل وجريح.





كما اعترف الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، بـ"4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية إسرائيلية"، قبل أن يعلن "تعرض موقع عسكري إسرائيلي حدودي لإطلاق نار من لبنان، بعد قصف شتولا".

وقال حزب الله، إن استهدافه للجيش الإسرائيلي في شتولا يأتي "ردا على استشهاد وجرح صحفيين ومواطنين" جنوبي لبنان، قبل إعلان الحزب في بيان لاحق، مهاجمة موقع الراهب الإسرائيلي "بالأسلحة المناسبة في سياق ردنا على الاعتداءات على قرانا الحدودية".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا متزايدا منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية قبل أسبوع عملية طوفان الأقصى وفي ظل غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

الموقف اللبناني

وتعليقا على تصاعد التوتر بالجنوب اللبناني حذّر وزير الخارجية اللبناني بقوله، إن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان تصب "الزيت على النار"، وتهدد بإشعال الجبهة

وطالب الوزير اللبناني خلال لقائه عددا من سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارئ الدولية، العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بالمساعدة في تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية.

وقال عبد الله بو حبيب إن "البحث خلال اللقاء تناول الوضع في جنوب لبنان وغزة"، مطالبا بأن "تتوقف إسرائيل عن القصف، خاصة أن الرد من لبنان هو على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".