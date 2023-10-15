مسيرة حاشدة بالرباط دعما لغزة

تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة اليوم الأحد بالعاصمة الرباط في مسيرة احتجاجية دعما لفلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف ومتواصل منذ 9 أيام أوقع الآلاف بين شهداء وجرحى من المدنيين.

المسيرة دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكوميتين).

وذكر مراسل وكالة الأناضول أن المشاركين في المسيرة رفعوا الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور المسجد الأقصى هاتفين بشعارات داعمة لغزة وصمود الشعب الفلسطيني.

ونظّمت المسيرة تحت شعار "الشعب المغربي مع طوفان الأقصى وضد التطبيع"، وانطلقت من ساحة "باب الأحد" وسط العاصمة باتجاه مبنى البرلمان.

ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية، وبالمقابل أحرقوا علم إسرائيل تعبيرا عن التنديد بالحرب التي تشنها على القطاع، كما هتفوا منددين بالدعم الغربي اللامشروط لإسرائيل، ورددوا شعارات، مثل "الشعب يريد تحرير فلسطين"، "فلسطين تقاوم والأنظمة تساوم".

ولليوم التاسع يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية في غزة من سكانها.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من 2.5 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.