رئيس الموساد الأسبق لقناة إسرائيلية: حماس تجهز لنا مصيدة إستراتيجية ويجب تدمير مستشفى الشفاء

قال رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق داني يتوم إنه يجب تدمير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، لأنه درع بشرية لمواقع قيادة المقاومة الفلسطينية.

وأضاف يتوم خلال مقابلة على القناة الـ13 الإسرائيلية أن على إسرائيل تدمير المستشفى ومواصلة الحفر للأسفل بالقنابل؛ لأنه لو كانت معلومات تل أبيب الاستخبارية صحيحة، فإن ذلك سيمنحها القدرة على سحق قيادة المقاومة التي تقف وراء الحملة الرهيبة التي تشن حاليا، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي بدأتها فصائل المقاومة قبل نحو عشرة أيام.

وتابع "يجب علينا النظر دائما باتجاه الشمال، وأن نضع في الاعتبار أنهم جهزوا لنا مصيدة إستراتيجية، وليس مجرد مصائد تكتيكية، لأننا عندما ندخل إلى غزة سيسحبوننا إلى هناك مع سبق الإصرار وعندها يمكنهم تحقيق إصابة قوية جدا.. يجب التعامل مع هذا الأمر بالتخطيط السليم".

في غضون ذلك، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن إجلاء من تبقوا داخل مستوطنة سديروت والبالغ عددهم نحو 7 آلاف إلى مناطق داخل إسرائيل سيتواصل اليوم، ونشرت وسائل الإعلام العبرية صور اشتعال النيران في منزل بالمستوطنة بعد ما أصابه أحد صواريخ المقاومة.

كما نشر عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون مقطعا يعود إلى لحظة سقوط صاروخ على سديروت خلال زيارته لها، حيث ظهر وهو يفر هاربا مع بدء التحذير من سقوط الصاروخ الذي كان يحلق فوق مكان وجوده.