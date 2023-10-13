طوفان الأقصى.. دول تجلي رعاياها من إسرائيل وأخرى تستعد

أجلت دول أوروبية رعاياها من إسرائيل، في حين تعتزم دول أخرى، بينها الولايات المتحدة، بدء الإجلاء اليوم الجمعة، في أعقاب المواجهات المستمرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة.

فقد أجْلت الحكومة النمساوية 176 مواطنا من تل أبيب إلى فيينا على متن طائرة استأجرتها وزارة الخارجية النمساوية، وضمت الرحلة مواطنين من إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.

من جهتها، أجْلت ألمانيا 660 من مواطنيها من إسرائيل في 3 رحلات خاصة، عبر طائرات شركة الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، مشيرة إلى أن أول 3 رحلات انطلقت من تل أبيب إلى فرانكفورت وميونخ.

من ناحيته، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو -في وقت سابق- إن بلاده أجلت 215 شخصا من إسرائيل على متن طائرتين ووصلوا بودابست، موجها شكره إلى إسرائيل وقبرص واليونان وتركيا وبلغاريا ورومانيا لمنحها تصاريح سريعة للرحلتين.

أميركا وبريطانيا

من جهته، أعلن البيت الأبيض أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستنظم رحلات جوية بدءا من اليوم الجمعة لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل إلى أوروبا، موضحا أن 27 أميركيا قُتلوا منذ بدء المواجهات الجارية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن "الرئيس (بايدن) وجّه فريقه للتأكّد من أننا نساعد المواطنين الأميركيين الذين يريدون مغادرة إسرائيل"، مؤكدا "ابتداء من الجمعة، ستستأجر الإدارة الأميركية رحلات جوية لنقل مواطنيها من إسرائيل إلى مواقع في أوروبا".

بدورها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان -أمس الخميس- إن بريطانيا ستسهل إتاحة رحلات جوية لمساعدة البريطانيين على مغادرة إسرائيل، كما أعلنت عن سحب عائلات موظفيها الدبلوماسيين.





تركيا والبرتغال

بدورها، أعلنت تركيا استعدادها البدء بكافة العمليات البحرية والجوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل وفلسطين، وفق تصريحات صحفية لوزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الذي أوضح أن وزارة الخارجية التركية تتابع الموضوع بالدرجة الأولى، بالتنسيق مع وزارته.

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أنها ستجلي 190 من مواطنيها في إسرائيل على متن طائرات تابعة للقوات الجوية إلى قبرص.

بولندا والسويد

وكانت بولندا من أوائل الدول التي أعلنت عزمها إجلاء رعاياها من إسرائيل، وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، في وقت سابق، إن بلاده سترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

كما نقلت وسائل إعلام سويدية عن وزير الخارجية توبياس بيلستروم قوله إن الحكومة ستعرض إجلاء المواطنين السويديين من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

كندا وإسبانيا

كما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الثلاثاء الماضي، عزم بلادها إجلاء رعاياها من إسرائيل بمساعدة طائرات من القوات المسلحة الكندية. وأضافت قائلة "نخطط لبدء المساعدة في مغادرة الكنديين من تل أبيب في الأيام المقبلة.. نعد أيضا خيارات إضافية لمن لا يستطيعون الوصول إلى المطار في تل أبيب".

وفي إسبانيا، قالت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال مارغاريتا روبليس، الثلاثاء الماضي، إن "مدريد أرسلت طائرتين عسكريتين إلى إسرائيل لإجلاء نحو 500 إسباني تم تعليق رحلاتهم التجارية"، مشيرة إلى أن سفارة بلادها لدى إسرائيل تقدر أن "نحو 500 مواطن إسباني كانوا هناك بغرض السياحة أو في مهام عمل مؤقتة".

فرنسا والبرازيل

كما أعلنت فرنسا أن شركة "إير فرانس" ستنظم رحلة لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل. وقالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا إن الناقل الفرنسي سينظم "رحلة خاصة (أمس) الخميس" لتأمين إجلاء رعاياها.

وفي البرازيل، قالت القوات الجوية في وقت سابق إن الحكومة تعتزم إرسال 6 طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وسط تقديرات رسمية بوجود 14 ألف برازيلي يقيمون في إسرائيل، و6 آلاف في الأراضي الفلسطينية، وأن "الغالبية العظمى منهم" تضرروا جراء الهجمات، حسب بيان لوزارة الخارجية.

ويأتي إجلاء الرعايا أو الاستعداد لذلك في ظل الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل غاراته بشكل مكثف على قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.