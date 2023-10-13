دبلوماسي أميركي سابق: حرب غزة ستؤثر على جيران إسرائيل العرب

قال المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن الولايات المتحدة تتعاطى مع الحرب الدائرة حاليا بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال من منطلق أنها ستؤثر على جيران إسرائيل العرب، وليس على إسرائيل وحدها.

وأضاف غريبنلات في مداخلة مع الجزيرة أن الأزمة قد تخرج عن السيطرة، وأن على واشنطن أن تتحرك للتخلص من حركات إرهابية مثل حماس والحوثيين، حسب تعبيره.

وبرر المبعوث الأميركي السابق الجرائم التي ترتكبها إسرائيل حاليا في قطاع غزة بأنها "رد على فظائع ارتكبتها حماس"، مضيفا "أي بلد يتعرض للهجوم وقتل مواطنوه فلن يكون لديه خيار سوى الذهاب للمهاجمين دفاعا عن مواطنيه".

واعتبر غرينبلات أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة أو وجود نزاع على الأرض بين فلسطين وإسرائيل لا يبرر ما قام به مقاتلو حماس بحق الإسرائيليين.

وعن سيناريو ترحيل سكان غزة إلى دول الجوار، قال غرينبلات إنه ليس حلا صحيحا للأزمة، ووصف تصريحات قادة إسرائيل بحق الفلسطينيين بأنها مقززة، لكنه عاد وأكد أنها لا تبرر أفعال المقاومة.

وعن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل، عبر عن سعادته بها وتأييده لكل ما أدلى به الوزير الأميركي من إسرائيل، وقال إنه يعتقد أن وزير الدفاع لويد أوستن أيضا سيؤكد الموقف نفسه خلال زيارته المرتقبة لتل أبيب.

وأضاف "هذه ليست رسالة لإسرائيل فقط، وإنما لكل الحلفاء في المنطقة بأن الأوان قد آن للتخلص من حماس وكل الحركات التي تشبهها".