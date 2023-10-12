مصر تدعو لإيصال أي مساعدات لغزة إلى مطار العريش

دعت مصر دول العالم والمنظمات الدولية الراغبة في تقديم المساعدات لقطاع غزة إلى إيصالها لمطار العريش "تخفيفا عن القطاع واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل"، مطالبة إسرائيل بتجنّب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأكدت مصر أن "المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن يبادروا بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن".

وفي بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية المصرية، قالت القاهرة إن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة.

وأوضح البيان أن مطالبتها الجانب الإسرائيلي بعدم استهداف المعبر، يهدف لتوفير الظروف الملائمة لنجاح جهود الترميم بعد تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر.

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أكد السيسي ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر البيان أن الجانبين "توافقا على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية".

من جانبه، قال مكتب سوناك إن رئيس الوزراء البريطاني أقر في اتصال مع الرئيس المصري بصعوبة الوضع الأمني عند معبر رفح وعرض تقديم الدعم لإبقاء هذا المسار مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.