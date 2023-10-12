فنان أيرلندي يسخر من الازدواجية الأميركية بين حرب أوكرانيا وغزة

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الكوميدي الأيرلندي تاغ هيكي يظهر التباين الحاد بين رد فعل أميركا على الحرب الأوكرانية مقابل رد فعلها على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وجسد تاغ فكرته بموقف يعرض رجلا أوكرانيا يستنجد بأميركا عند محاولة رجل آخر اقتحام منزله، فتبدي واشنطن استعدادها لمدّه بما يرغب من أسلحة وأموال مُظهرة تضامنا وتعاطفا عميقين، وتبلغه بأنها ستفعل ما يلزم لصد ذلك العدوان.

على الجانب الآخر، يأتي رجل فلسطيني مستنجدا من شخص اقتحم منزله وهجّره منه وحبسه فيه، فتخبره أميركا أن اعتراضه يعد فعلا بربريا يجب إدانته، ويتساءل الفلسطيني إن كانت قد أنصتت إليه، ثم تأتي الإجابة بنعم، نحن نقف مع الرجل الذي فعل كل ذلك بك، ونسانده.

وتواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، في حين أدانت واشنطن الحرب الأوكرانية منذ بدايتها عام 2022 مؤكدة ضرورة انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية.