غوتيريش يطالب بالسماح للأمم المتحدة بتقديم مساعدات عاجلة لغزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين عن قلقه الشديد بعد إعلان إسرائيل فرض حصار مطبق على قطاع غزة وقطعها الماء والكهرباء ومنعها دخول الطعام.

وصرح غوتيريش بأن الوضع الإنساني في غزة سيتدهور بشدة، مؤكدا أن التصعيد العسكري الأخير نشأ من صراع طويل الأمد مع احتلال دام 56 عاما ولا حل سياسيا في الأفق، على حد تعبيره.

وذكّر غوتيريش إسرائيل بأن عملياتها العسكرية يجب أن تنفذ باحترام تام للقانون الدولي الإنساني، وطالب الأطراف المعنية بالسماح للأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

مطالبة بتدخل أممي

من جهته، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد عباس -في اتصال هاتفي مع غوتيريش- على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهالي غزة، وضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع.

وشدد الاحتلال إجراءات حصاره لغزة بقطعه الكهرباء والماء عنها، بالتزامن مع تكثيف قصفه على القطاع بعد تعرضه لعملية "طوفان الأقصى" العسكرية المفاجئة التي نفذتها كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).