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تفريق مظاهرة في بغداد بالذكرى الرابعة لاحتجاجات تشرين

Federal police officers attempt to disperse Iraqi protesters as they gather to mark the fourth anniversary of the anti-government protests, in Baghdad, Iraq October 1, 2023. REUTERS/Thaier Al-Sudani
قوات الأمن العراقية فرقت المتظاهرين في ميدان التحرير (رويترز)
1/10/2023

فرقت قوات الأمن العراقية اليوم مظاهرة في ميدان التحرير، بالعاصمة بغداد، دعا لها ناشطون عراقيون وقوى سياسية، لإحياء الذكرى الرابعة لمظاهرات تشرين (أكتوبر/تشرين الأول) التي اندلعت في بغداد و9 محافظات أخرى في مثل هذا اليوم عام 2019.

وردد المتظاهرون شعارات رافضة لما وصفوه بالفساد وقمع الحريات، ورفعوا شعارات تطالب بإصلاحات شاملة في البلاد.

كما رفع المتظاهرون أيضا صورا للضحايا الذين سقطوا خلال فترة اندلاع الاحتجاجات في عام 2019.

Federal police officers disperse Iraqi protesters as they gather to mark the fourth anniversary of the anti-government protests, in Baghdad, Iraq October 1, 2023. REUTERS/Thaier Al-Sudani
المتظاهرون بميدان التحرير  في بغداد رفعوا شعارات تطالب بإصلاحات شاملة في البلاد (رويترز)

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متظاهرين قولهم إنهم خرجوا اليوم  لتجديد موقفهم الثابت في المطالبة بعملية سياسية حقيقية وانتخابات نزيهة  وفق قانون يحمي حقوق الجميع ومحاربة الفساد وإحالة المتورطين في قمع  مظاهرات تشرين (أكتوبر/تشرين الأول) وقتل المتظاهرين إلى القضاء العراقي.

وأكد هؤلاء المتظاهرون أن شعارات مظاهرات أكتوبر لازالت خالدة لأنها تمثل الضمير العراقي  وتعكس مطالبهم المشروعة في بناء دولة حديثة متطورة مؤطرة بأنظمة وقوانين تحترم  حقوق الإنسان وتؤمن لهم حياة كريمة حسب قولهم.

وكانت بغداد و9 محافظات عراقية في وسط وجنوب البلاد قد شهدت في الأول  أكتوبر/تشرين الأول 2019  مظاهرات شعبية هي الأعنف في تاريخ  العراق في حراك مدني غير مسبوق راح ضحيتها أكثر من 600 متظاهر وإصابة نحو 25 ألف متظاهر بجروح بعد أن استخدمت القوات المسلحة العراقية الرصاص  الحي والقنابل المطاطية والمسيلة للدموع  لقمع المتظاهرين.

المصدر : الجزيرة + وكالات