تعرف على أقوى جيوش الشرق الأوسط لعام 2023

نشر موقع متخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في الشرق الأوسط للعام 2023، وتصدرت تركيا التصنيف تليها كل من مصر وإيران.

وفي التصنيف الجديد لموقع "غلوبال فايرباور" (Global Firepower)، يحتل الجيش التركي الصدارة كأقوى جيش في المنطقة يليه الجيشان المصري والإيراني.

ورغم كونها تعد متفوقة عسكريا في الشرق الأوسط، جاءت إسرائيل في المرتبة الرابعة في التصنيف بعد تركيا ومصر وإيران.

وفي الترتيب العالمي، وضع الموقع تركيا في المرتبة 11 من مجموع 145 بلدا، ومصر 14، وإيران 17 وإسرائيل 18.

وجاءت السعودية خامسة في التصنيف الجديد لأقوى الجيوش بمنطقة الشرق الأوسط، يليها كل من العراق والإمارات وسوريا وقطر واليمن.

واحتل الجيش السعودي المرتبة 23 عالميا متقدما على الجيش الألماني الذي جاء في المرتبة 25.

ويعتمد موقع "غلوبال فايرباور" في التصنيف السنوي للقوى العسكرية عالميا وإقليميا على جملة من العوامل تشمل الوضع الراهن للقدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم البلدان وتقدمها التكنولوجي.

ويعتمد موقع "غلوبال فايرباور" في التصنيف السنوي للقوى العسكرية عالميا وإقليميا على جملة من العوامل تشمل الوضع الراهن للقدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم البلدان وتقدمها التكنولوجي، غير أن البعض يشكك بدقة تصنيفاته خاصة أن البيانات العسكرية للدول بعضها سري والإفصاح عنها يخضع لاعتبارات مختلفة.