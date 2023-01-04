شاهد- جيش الاحتلال يحقق في "نسيان" مجندة ببلدة فلسطينية

أعلنت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية مساء الثلاثاء فتح تحقيق في "نسيان" إحدى مجنداتها داخل بلدة فلسطينية وسط الضفة الغربية عقب عملية اعتقلت خلالها 3 فلسطينيين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بث فلسطينيون مقطعا مصورا يظهر مجندة إسرائيلية تائهة تسير بمفردها في ترقب وحذر شديدين داخل بلدة الرام (جنوب مدينة رام الله).

وقالت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية -في بيان- إنه ضمن العملية نصبت القوات كمينا لمتظاهرين رشقوا عناصرها بالحجارة واعتقلت 3 من المشتبه فيهم، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

قناة كان

تقارير فلسطينية تناقلت أن قوات الجيش الإسرائيلي "نسوا" مجندة في قرية الرام جنوبي رام الله، بعد اعتقال القوات لفلسطيني في المنطقة. pic.twitter.com/mnO2FGEYJU — عاجل فلسطين (@PalNewsOnline1) January 3, 2023

وبشأن واقعة المجندة أفادت بأنه في التوثيق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مجندة من حرس الحدود على ما يبدو وحيدة في الميدان.

وتابعت "نشير حسب تحقيق أولي إلى أن قوة من حرس الحدود كانت قريبة من المجندة وعلى تواصل بصري معها. قائد حرس الحدود أمير كوهين أمر بفتح تحقيق موسع وبشكل فوري في الواقعة".

وخلال 2022، اعتقلت إسرائيل نحو 7 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية، وقتلت قواتها 171 آخرين، حسب تقرير حقوقي ووزارة الصحة الفلسطينية.