وفاة وزير خارجية الغابون بنوبة قلبية خلال جلسة لمجلس الوزراء

توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 62 عاما، وذلك جراء إصابته بنوبة قلبية داهمته خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وفق ما أعلنت الحكومة ومصدر رئاسي.

وفي بيان مقتضب صدر عن الحكومة، فقد توفي أدامو "رغم الجهود التي بذلها متخصّصون" لإنعاشه، بينما قال مصدر مقرب من الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "جلس في بداية اجتماع الحكومة وبدأ يشعر بتوعك".

وقد نقل الوزير الذي يعد حليفا للرئيس علي بونغو أونديمبا، كما تقول الوكالة الفرنسية، إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي لكنه توفي بعد ظهر الجمعة، وفق ما أضاف المصدر الذي تحدث طالبا عدم كشف هويته.

وعقب وفاته، وصف الرئيس بونغو الوزير الراحل على تويتر بأنه "دبلوماسي عظيم ورجل دولة حقيقي". وأضاف "بالنسبة إليّ، كان قبل كل شيء صديقا مخلصا وكنت دائما أعتمد عليه. إنها خسارة كبيرة للغابون".

يشار إلى أن موسى أدامو وُلد في مدينة ماكوكو في شمال شرق البلاد عام 1961 وبدأ عمله كمقدم برامج في التلفزيون الوطني.

وعندما انتخب بونغو رئيسا بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا في عام 2009، عمل موسى أدامو مستشارا خاصا له. وبعد عقد من تولّيه منصب سفير الغابون في واشنطن حتى عام 2020، أصبح أولا وزيرا للدفاع ثم وزيرا للخارجية في مارس/آذار الماضي.